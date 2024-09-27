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Türkiye'yi Temsil Eden Motosikletçiler İspanya ve Endonezya'da Yarışacak

Türk motosiklet sporcuları, İspanya ve Endonezya'daki uluslararası yarışlarda başarı arayacak.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:49
Türkiye'yi Temsil Eden Motosikletçiler İspanya ve Endonezya'da Yarışacak

Milli Motosikletçiler Piste Çıkıyor

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, İspanya'da, Deniz Öncü ise Endonezya'da yarışacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayak yarışları MotorLand Aragon Pisti'nde bu hafta sonu gerçekleşecek.

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da

Fransa'da geçirdiği kaza sonrası tedavisi sona eren Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad Takımı’yla liderlik için mücadele verecek. Serbest antrenmanların bugün yapılacağı etkinlikte Toprak, yarın TSİ 15.00'te birinci yarışa çıkacak ve 29 Eylül Pazar günü de saat 12.00'de superpole, ardından 15.00'te ikinci yarışına katılacak. Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda 365 puanla liderliğini sürdüren Toprak, en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın 352 puan gerisinde bulunmakta.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü İspanya'da

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Mundo Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında MotorLand Aragon Pisti'nde mücadele edecek. Bahattin, MV Agusta Reparto Corse takımıyla, Can ise Kawasaki Puccetti takımıyla podyum hedefiyle yarışacak. İlk yarışlar yarın TSİ 16.15'te yapılacak, ikinci yarışlar ise 29 Eylül Pazar günü saat 16.15'te gerçekleşecek.

Deniz Öncü Endonezya'da

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yer alan Deniz Öncü, Endonezya'nın Mandalika Pisti'nde sezonun 15. yarışında boy gösterecek. Bugün serbest antrenmanlar ile yarın sıralama yarışına katılacak olan Deniz, 29 Eylül Pazar günü saat 08.15'te yarışa başlayarak üst sıraları hedefleyecek.

Milli Motokrosçular Yunanistan'da

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası 28-29 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek. Krinides MX Pisti’nde gerçekleşecek şampiyonada Türkiye'yi Aydın Cem Haliloğlu, Yağız Kaya, Deniz Karahan, Uluç Taşöz, Mehmet Emin Hıd, Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Efe Kemal Hıd, Murat Başterzi ve Volkan Özgür temsil edecek. Yarışmanın ilk günü antrenman ve sıralama yapılırken, 29 Eylül Pazar günü iki etap halinde final yarışları gerçekleştirilecek.

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