TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 Yenerek Galip Geldi

TÜRŞAD, Efeler Ligi'nde Önemli Bir Zafer Elde Etti

Voleybolda mücadele eden TÜRŞAD, SMS Grup Efeler Ligi 18. hafta karşılaşmasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan bu zorlu maçta TÜRŞAD, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Maç boyunca her iki takım da sergilediği performansla izleyenleri heyecanlandırdı. Ancak son noktayı koyan taraf TÜRŞAD oldu ve ligdeki konumunu güçlendirdi.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile TÜRŞAD, Akkuş Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'un oyuncusu Nikula (12), rakipleriyle mücadele etti.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile TÜRŞAD, Akkuş Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'un oyuncusu Nikula (12), rakipleriyle mücadele etti.