TÜSF, Almanya'da Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Başarıyı Hedefliyor

TÜSF, Almanya'da 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda başarı hedefliyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu önemli organizasyonda en iyi temsil gücünü göstermek amacıyla çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na Hazırlıklar Başladı

Prof. Dr. Türkmen, 16-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek olan yaz oyunlarına yaklaşık 200 sporcuyla katılmayı planladıklarını belirtti. "Bu, yaz döneminde bizim için en önemli organizasyon," diyen Türkmen, federasyonun tüm spor branşlarında üniversiteler arası organizasyonlar düzenlediğini vurguladı.

Kış Sporları Oyunları ve Sala Atletizm Şampiyonası

TÜSF, Kış Sporları Oyunları'nın ardından Bursa'da Salon Atletizm Şampiyonası düzenleyecek. Ramazan döneminde ise bilardo, dart, bowling ve satranç gibi daha az tempolu spor dallarına ağırlık verileceğini dile getiren Prof. Dr. Türkmen, Nisan ve Mayıs aylarında yoğun bir program planlandığını belirtti.

2025 Yaz Oyunları İçin Planlı Çalışma

Federasyon, bu yıl içinde yaklaşık 100 organizasyon düzenlemeyi hedefliyor. Türkmen, "Kürsünün üst basamaklarında yer almak için bütün planlamaları şimdiden başlattık," şeklinde konuştu. Milli takımların belirlenmesi için sporcuların önceki yıllardaki performanslarının dikkate alındığını ifade etti.

Geniş Katılım ve İş Birliği

TÜSF'nin, sporla ilgilenen yükseköğretim öğrencilerine yönelik geniş etkinlikler düzenlediği bilgisini veren Türkmen, yaklaşık 40 bin lisanslı öğrenci ile çok sayıda branşta yarışma düzenlediklerini belirtti. Federasyonun, birçok branşta organizasyonlar düzenleyerek bu alanlarda da ilgi gösterdiği ifade edildi.

Üniversiteler Kış Sporları Oyunları için Erzurum'a gelen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Almanya'da düzenlenecek 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.