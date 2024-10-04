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Twente-Fenerbahçe Maç Sonrası Joseph Oosting Açıklamalarda Bulundu

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 02:20
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 02:20
Twente-Fenerbahçe Maç Sonrası Joseph Oosting Açıklamalarda Bulundu

Joseph Oosting'in Maç Sonrası Açıklamaları

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, Twente, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, "Aslında çok iyi oynadığımızı düşündüğüm için galibiyeti almamız gerekiyordu, bunu hak ettik. Ancak buna rağmen galibiyet gelemedi," dedi.

Maçın Genel Değerlendirmesi

Oosting, maçta hakimiyet kurduklarını ve hem hücum hem de savunma açısından iyi bir performans sergilediklerini belirtti. "Kazanabilirdik. Hem hücum hem de defans açısından maçı domine ettik. İyi oynadığımız için galibiyeti almamız gerekiyordu," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bu takım hala gelişim aşamasında ve biraz daha çalışmalarımıza devam etmeliyiz," şeklinde ekledi.

Fenerbahçe'nin Performansı

Oosting, Fenerbahçe’nin cesaretli bir oyun sergilediğini ve iyi organize olduklarını vurguladı. "Fenerbahçe defansta da iyi oynadı. Topu iyi kullandık, çok şansımız oldu ama Livakovic gerçekten başarılıydı. 1-0 öndeydik ve bunu hak etmiştik. 2-0'a çok yaklaştık ama en üst düzeyde futbol oynuyorsanız bir gol daha atmalısınız," dedi.

Sonuç ve Gelecek Umutları

Amrabat'ın yaptığı asistin ve Tadic'in attığı golün can sıkıcı olduğunu ifade eden Oosting, "Muhteşem bir maçtı ve takımımla gurur duyuyorum. Mourinho ile kısa bir sohbetim oldu ve ona başarı diledim. Bu maç, Hollanda futbolu ve bu bölge için güzel bir reklam oldu,” diye belirtti. Fenerbahçe'nin fiziksel ve organizasyonel gücü hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi.

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