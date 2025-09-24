Tyler Cavanaugh: Bahçeşehir'in Yeni Transferleri Çok Yetenekli

CAN ÖCAL - Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Tyler Cavanaugh, takımın yeni transferlerinin yetenekli basketbolcular olduğunu vurguladı. Cavanaugh, Bahçeşehir Koleji'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cavanaugh, yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirterek, "Yeni gelen çok fazla oyuncu var. Takımdan beklentiler yüksek. Çok büyük hedeflerimiz var. Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Bütün parçaların birleşmesini dört gözle bekliyorum. Her gün sıkı çalışmaya devam edeceğiz ve sezon sonunu nasıl bitireceğimize bakacağız." diye konuştu.

Oyuncular hakkında görüşleri: "Yeni gelen oyuncuların hepsi gerçekten çok yetenekli. Caleb Homesley'e karşı son 2 yıldır oynuyordum. Bence bire birlerde çok iyi. Ayrıca çok iyi şutör ve iyi skor üretiyor. Hunter Hale'e karşı hiç oynamadım ama yaptığımız idmanlarda yetenekli bir oyuncu olduğunu gördüm. Malachi Flynn'in de topla yetenekli olduğunu biliyorum. Matt Mitchell'ı Beşiktaş'tan biliyorum. Trevion Williams ile Balsa Koprivica, fiziksel olarak çok güçlü oyuncular. Williams, ayrıca gücü dışında iyi de pasör. Herkesin kendine has özelliği var. Böyle bir takımla oynayacağım için heyecanlıyım. Birlikte en iyi şekilde nasıl organize olabiliriz onu öğrenmemiz lazım. Birbirimizin özelliklerini en iyi şekilde nasıl kullanacağımızı da öğrenmemiz lazım."

Sezon Öncesi Atmosfer

Cavanaugh, takım içindeki havadan memnun olduğunu belirtti: "Şu anda harika bir atmosfer var. Ben, milli takımda oynadığım için antrenmanlara biraz geç katıldım ama son birkaç hafta harika geçti. Takım arkadaşlarımın hepsi harika çocuklar. Harika bir atmosfere sahibiz. Takımda çok güzel bir ruh hali var. Hepimiz çok çalışıyoruz. Sezonun ilk maçını da heyecanla bekliyoruz."

Milli Takım Deneyimi ve Avrupa Şampiyonası Değerlendirmesi

2025 FIBA Amerika Kupası'nda bronz madalya kazanan ABD Milli Takımı'nda yer almasının kendisi için gurur olduğunu söyleyen Cavanaugh, "Milli takımda oynamak benim için gururdu. Bir ABD'li olarak böyle bir şansınızın olacağını düşünmeyebilirsiniz. Çünkü ABD, çok büyük NBA yıldızlarına sahip. Bu tarz büyük oyuncular çoğunlukla Olimpiyat Oyunları veya Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Bu organizasyonda ABD'de oynamayan veya Gelişim Ligi'nde (NBA G League) mücadele eden basketbolcular tercih edildi. Milli takıma çağrıldığımı öğrendiğimde çok heyecanlandım. Ülkemi temsil etmek benim için harika bir fırsattı. Ne yazık ki oyunu kontrol ettiğimiz bir maçta Brezilya'ya yarı finalde kaybettik. Bunlar yaşanabilir. Üçüncü sırada yer aldığımız ve bronz madalya kazandığımız için mutluyum. Harika bir tecrübe oldu. Yeni insanlarla tanıştım ve bu yüzden minnettarım." dedi. Cavanaugh, ayrıca Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası performansını da överek, "Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası performansı harikaydı. Beraber oynadığım Kenan Sipahi, Şehmus Hazer ve Furkan Korkmaz, organizasyonda milli takım için mücadele etti. Onların bu başarısını görmek beni çok sevindirdi. Basketbol için kenetlenen bir ülkenin bu başarısı harika. Umarım bu sene Türk takımlarının Avrupa'daki başarılarıyla bu ivmeyi devam ettiririz." değerlendirmesinde bulundu.