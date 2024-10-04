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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Maçın detaylarına göz atın!

Yayın Tarihi: 04.10.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 00:06
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Kayıp

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, Beşiktaş, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşı karşıya geldi. Maç sonucunda siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-1'lik skorla yenilerek sahadan mağlup ayrıldı.

Maçla İlgili Önemli Gelişmeler

Karşılaşmanın 68. dakikasında, Rafa Silva tarafından kullanılan serbest vuruşta, Gedson Fernandes’in sert vuruşu Paulista'ya çarparak auta gitti.

73. dakikada, yine Rafa Silva sağdan ceza sahasına girerek topu dışarı çevirdi. Ndour’un vuruşu ise Theate tarafından kornere gönderildi.

82. dakikada, Eintracht Frankfurt'un 3. golü geldi. Orta sahadan aldığı topla Beşiktaş ceza sahasına giren Knauff, meşin yuvarlağı ayağının dışıyla filelere göndererek durumu 3-0 yaptı.

84. dakikada Immobile, sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi ama Salih Uçan'ın vuruşunu kaleci kurtardı.

Karşılaşmanın hakimi, 90+3. dakikada Beşiktaş'ın golünü kaydetmesine olanak tanıdı. Masuaku'nun sol kanattan ortaladığı top, kaleci tarafından istediği gibi kontrol edilemedi ve ağlarla buluştu: 1-3.

Sonuç olarak, Beşiktaş, bu zorlu mücadeleden 3-1 mağlup olarak ayrıldı. Bu, Avrupa yolunda önemli bir eksiklik olarak kaydedildi.

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