UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finalinde Heyecan Doruğa Ulaştı

İspanya, Almanya ve Norveç'ten Dört Takım Çeyrek Finale Yükseldi

2023 yılı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, dört rövanş maçı gerçekleştirildi. Staşları zorlu geçen mücadelelerin ardından, Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt çeyrek finale adını yazdırdı.

Eintracht Frankfurt'tan Etkileyici Galibiyet

Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un da forma giydiği karşılaşmada, Ajax'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Can Uzun, maçın 72. dakikasında sahaya çıkarak takımına katkı sağladı.

Diğer Eşleşmelerde Sonuçlar

Yarışmanın diğer sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:

Lazio (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-1 (Toplam: 2-1)

(İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-1 (Toplam: 2-1) Olympiakos (Yunanistan) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 (Toplam: 0-3)

(Yunanistan) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 (Toplam: 0-3) Athletic Bilbao (İspanya) - Roma (İtalya): 3-1 (Toplam: 1-2)

Athletic Bilbao, çeyrek finalde Rangers ve Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu anlar devam ederken, çeyrek final karşılaşmalarının hangi takımlar arasında geçeceği merakla bekleniyor.