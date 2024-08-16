UEFA Avrupa Ligi Elemelerinde Play-Off Turu Takımları Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri Sonuçlandı

Avrupa futbolunun prestijli kulüp turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu heyecanı sona erdi. Rövanş maçları sona erdi ve 13 takım, play-off turuna adını yazdırdı.

Play-Off'a Yükselen Takımlar

Elemeleri başarıyla geçen ekipler arasında Petrocub, RFS, Dinamo Minsk, Rapid Wien, Elfsborg, Viktoria Plzen, Molde, Maccabi Tel Aviv, Braga, Lugano, Ajax, Borac ve Shamrock Rovers yer alıyor.

Rövanş Maçlarının Sonuçları

The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): 0-0 (İlk maç: 0-1)

RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra): 7-0 (İlk maç: 2-0)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus): 2-1 (İlk maç: 0-2)

Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor: 2-0 (İlk maç: 1-0)

Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0 (İlk maç: 1-1)

Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna): 1-0 (İlk maç: 2-1)

Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 1-0 (İlk maç: 0-3)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya): 3-0 (İlk maç: 2-1)

Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz): 1-2 (İlk maç: 0-0)

Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan): 2-2 (İlk maç: 1-0)

Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1 (İlk maç: 1-0) (Penaltılar: 13-12)

Borac (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları): 3-1 (Uzatmada) (İlk maç: 1-2)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 3-1 (Uzatmada) (İlk maç: 0-1)

Maç Tarihleri

Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Takımlar, Avrupa'daki başarıları için mücadele etmeye devam edecek.