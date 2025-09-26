UEFA Avrupa Ligi: İlk Hafta Tamamlandı — Lille 2-1 Brann

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta 9 maçla tamamlandı. Lille Brann'ı 2-1 mağlup ederken, milli kaleci Berke Özer 90 dakika forma giydi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 00:08
9 maçın oynandığı haftada sürpriz sonuçlar ve dikkat çeken performanslar

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk hafta mücadeleleri tamamlandı. Toplam 9 maç oynanırken, Fransa ekibi Lille sahasında Norveç'in Brann takımını 2-1 yenmeyi başardı.

Berke Özer, Lille'in kalesinde 90 dakika forma giydi ve karşılaşmada görev aldı.

İlk Hafta Sonuçları

Lille (Fransa) - Brann (Norveç): 2-1

Go Ahead Eagles (Hollanda) - FCSB (Romanya): 0-1

Rangers (İskoçya) - Genk (Belçika): 0-1

Salzburg (Avusturya) - Porto (Portekiz): 0-1

Aston Villa (İngiltere) - Bologna (İtalya): 1-0

Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-1

Young Boys (İsviçre) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-4

Stuttgart (Almanya) - Celta Vigo (İspanya): 2-1

Utrecht (Hollanda) - Lyon (Fransa): 0-1

İlk hafta sonuçları, gruplar için dengeleri şekillendirirken önümüzdeki haftalarda daha fazla mücadelenin yaşanması bekleniyor.

