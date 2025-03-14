UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı: Rangers, Lyon, Manchester United ve Tottenham İlerletti

İlk mücadelenin rövanşında Rangers, Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Tottenham, Lyon ve Manchester United da galip geldi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 02:08
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 02:08
UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı: Rangers, Lyon, Manchester United ve Tottenham İlerletti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Maçlarının Sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda gerçekleştirilen rövanş maçları, TSİ 23.00 itibarıyla tamamlandı. Bu turda başarılı olan ekipler çeyrek finale adını yazdırdı.

Fenerbahçe, 3-1 yendiği ilk maçın rövanşında Rangers ile karşılaştı. Mücadelede normal süre ve uzatma devrelerini 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, penaltı atışlarında rakibine 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Ev sahibi ekip olan Rangers'ta, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 56. dakikada oyuna dahil oldu.

Rangers'ın yanı sıra Olimpik Lyon, Manchester United ve Tottenham da rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Alınan Sonuçlar

  • Tottenham (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1 (0-1)
  • Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya): 4-1 (1-1)
  • Olimpik Lyon (Fransa) - FCSB (Romanya): 4-0 (3-1)
  • Rangers (İskoçya) - Fenerbahçe: 0-2 (Penaltılarla 3-2) (3-1)

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Maçların 10 ve 17 Nisan tarihlerinde oynanacağı çeyrek finaldeki eşleşmeler ise şöyle:

  • Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
  • Bodo/Glimt (Norveç) - Lazio (İtalya)
  • Rangers (İskoçya) - Athletic Bilbao (İspanya)
  • Olimpik Lyon (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

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