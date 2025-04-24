UEFA İstanbul Ofisi Açıldı: 2032 Avrupa Şampiyonası Umutları

UEFA İstanbul Ofisi Açıldı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'de yaklaşan futbol organizasyonları için İstanbul'da bir ofis açma kararı aldıklarını duyurdu. Açılış etkinliği, Levent'teki Pembe Köşk'te gerçekleşti.

Prestijli Turnuvalar İçin İstanbul

Ceferin, bu ofisin prestijli turnuvaların kusursuz bir şekilde sunulması amacıyla açıldığını belirtti. Türkiye'nin geçmişte düzenlediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri ve diğer organizasyonlarla dünya standartlarını karşıladığını vurguladı.

Gelecek Turnuvalar ve Türkiye'nin Rolü

2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin planlanıyor olması, Türkiye'nin önemli bir rol oynamasında büyük etken olacaktır. Ceferin, "Türkiye, küresel sporlarda önde gelen ev sahiplerinden biri olarak kendini kanıtlamak için daha fazla hırs ve bağlılık göstermeye devam ediyor. UEFA bu yolculukta sizi tam olarak destekliyor,” dedi.

Harika Turnuvalar ve Umut Verici Gelecek

Ceferin, Türk kulüplerinin İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde 2026 Avrupa Ligi finali ve 2027 Konferans Ligi finaline katılmasını beklediklerini ifade ederken, 2032 Avrupa Şampiyonası finalinin de İtalya ve Türkiye arasında geçmesini umduğunu belirtti.

Teşekkür Mesajı

Ceferin, Türkiye'nin destekleyici yapısına, hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na derin minnetlerini sundu. "Bize verilen tüm desteğe derinden minnettarız,” diyerek teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.