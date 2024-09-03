UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk Gözlemcilere Görev

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk Gözlemciler

UEFA, Dilan Deniz Gökçek ve Lale Orta'yı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görevlendirdi.

Lale Orta Polonya'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Lale Orta'nın 4-7 Eylül 2024 tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 7. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacağı belirtildi.

Dilan Deniz Gökçek Danimarka'da

Dilan Deniz Gökçek ise aynı tarihlerde Danimarka'da yapılacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak yer alacak. Bu durum, Türk futbolunun uluslararası arenada daha fazla temsil edilmesi açısından önemli bir gelişim olarak değerlendiriliyor.