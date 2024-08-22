UEFA Konferans Ligi: Başakşehir, St. Patrick's ile Beraber Kaldı

UEFA Konferans Ligi Maçında Beraberlik

İrlanda'nın köklü kulüplerinden St. Patrick's Athletic ile Türk temsilcisi RAMS Başakşehir arasında gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi play-off turu karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İlk Yarıda Kaçan Fırsatlar

Maçın 20. dakikasında, Başakşehir sağ kanattan bir korner kullanarak atağa kalktı. Kısa pasla korneri kullanan Deniz Türüç, ceza sahasına sert bir şut çekti ancak top kaleci tarafından kurtarıldı.

31. dakikada, ev sahibi ekip St. Patrick's, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Forrester tarafından kullanılan serbest vuruşta, Piatek Başakşehir'den ters bir kafa vuruşu yaparak topu kaleye göndermek istedi, ancak kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

İlk yarı her iki takımın da pozisyon bulamadığı ve kalecilerin ön plana çıktığı bir mücadele ile sona erdi.