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UEFA Konferans Ligi'nde 5. Hafta Maç Sonuçları: Başakşehir Üst Tura Umut Taşıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Başakşehir, Heidenheim karşısında aldığı galibiyetle umutlandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 01:10
UEFA Konferans Ligi'nde 5. Hafta Maç Sonuçları: Başakşehir Üst Tura Umut Taşıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 5. Hafta Maçları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu hafta Türkiye'yi temsil eden tek takım olan RAMS Başakşehir, Almanya'nın Heidenheim ekibini 3-1 mağlup ederek üst tura yükselme umutlarını son maça taşıdı.

5. hafta maçlarının sonuçları ise şöyle sıralandı:

  • Vikingur (İzlanda) - Djurgarden (İsveç): 1-2
  • Astana (Kazakistan) - Chelsea (İngiltere): 1-3
  • Kopenhag (Danimarka) - Hearts (İskoçya): 2-0
  • Fiorentina (İtalya) - LASK (Avusturya): 7-0
  • Başakşehir - Heidenheim (Almanya): 3-1
  • Legia Varşova (Polonya) - Lugano (İsviçre): 1-2
  • HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç): 2-2
  • Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Cercle Brugge (Belçika): 1-4
  • Petrocub (Moldova) - Real Betis (İspanya): 0-1
  • Dinamo Minsk (Belarus) - Larne (Kuzey İrlanda): 2-0
  • Noah (Ermenistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3
  • Gent (Belçika) - TSC (Sırbistan): 3-0
  • Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1
  • Shamrock Rovers (İrlanda) - Borac (Bosna Hersek): 3-0
  • The New Saints (Galler) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-2
  • Mlada Boleslav (Çekya) - Jagiellonia (Polonya): 1-0
  • St. Gallen (İsviçre) - Vitoria (Portekiz): 1-4
  • Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya): 2-0

Başakşehir’in önemli zaferi, taraftarlarının motivasyonunu artırırken, grup aşamasındaki son maçlar öncesi büyük bir umut yarattı.

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