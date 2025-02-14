UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu İlk Maç Sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları geride kaldı. Takımlar, Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından birinde ilerlemek için kıyasıya mücadele etti.

Alınan Sonuçlar

İlk maçlarda yaşanan sonuçlar ise şu şekildedir:

TSC (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya) : 1-3

- : 1-3 Celje (Slovenya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) : 2-2

- : 2-2 Vikingur (İzlanda) - Panathinaikos (Yunanistan) : 2-1

- : 2-1 Molde (Norveç) - Shamrock Rovers (İrlanda) : 0-1

- : 0-1 Gent (Belçika) - Real Betis (İspanya) : 0-3

- : 0-3 Kopenhag (Danimarka) - Heidenheim (Almanya) : 1-2

- : 1-2 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) : 1-1

- : 1-1 Borac (Bosna Hersek) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-0

Rövanş Maçları

Bu çekişmeli mücadelelerin rövanşları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. Takımlar, kendi evlerinde avantaj elde etmek için son derece kritik karşılaşmalara hazırlanıyor.