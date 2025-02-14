UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu İlk Maç Sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları geride kaldı. Takımlar, Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından birinde ilerlemek için kıyasıya mücadele etti.
Alınan Sonuçlar
İlk maçlarda yaşanan sonuçlar ise şu şekildedir:
- TSC (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya): 1-3
- Celje (Slovenya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
- Vikingur (İzlanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1
- Molde (Norveç) - Shamrock Rovers (İrlanda): 0-1
- Gent (Belçika) - Real Betis (İspanya): 0-3
- Kopenhag (Danimarka) - Heidenheim (Almanya): 1-2
- Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
- Borac (Bosna Hersek) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-0
Rövanş Maçları
Bu çekişmeli mücadelelerin rövanşları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. Takımlar, kendi evlerinde avantaj elde etmek için son derece kritik karşılaşmalara hazırlanıyor.