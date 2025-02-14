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UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu İlk Maç Sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları sona erdi, sonuçlar ve rövanş tarihleri belli oldu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:12
UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu İlk Maç Sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları geride kaldı. Takımlar, Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından birinde ilerlemek için kıyasıya mücadele etti.

Alınan Sonuçlar

İlk maçlarda yaşanan sonuçlar ise şu şekildedir:

  • TSC (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya): 1-3
  • Celje (Slovenya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
  • Vikingur (İzlanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1
  • Molde (Norveç) - Shamrock Rovers (İrlanda): 0-1
  • Gent (Belçika) - Real Betis (İspanya): 0-3
  • Kopenhag (Danimarka) - Heidenheim (Almanya): 1-2
  • Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
  • Borac (Bosna Hersek) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-0

Rövanş Maçları

Bu çekişmeli mücadelelerin rövanşları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. Takımlar, kendi evlerinde avantaj elde etmek için son derece kritik karşılaşmalara hazırlanıyor.

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