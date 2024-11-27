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UEFA Konferans Ligi: RAMS Başakşehir 1 - 0 Petrocub (İlk Yarı)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi maçında Petrocub'u 1-0 önde kapattı. İlk yarıda heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:31
UEFA Konferans Ligi: RAMS Başakşehir 1 - 0 Petrocub (İlk Yarı)

RAMS Başakşehir İle Petrocub Arasında Heyecan Dolu İlk Yarının Sonucu

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında RAMS Başakşehir, Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya geldi. İlk yarı, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk Yarıda Gelişen Olaylar

Maçın 8. dakikasında Başakşehir, Keny'nin ceza sahası önünden arka direğe gönderdiği ortada Figueiredo ile önemli bir fırsatı değerlendiremiyor. Kafayla yapılan vuruş, yandan dışarı gidiyor.

16. dakikada etkili bir atak daha geliştiren Başakşehir, Piatek ile kaleci Smalenea'nın üzerine aşırtarak bir başka şans yaratıyor, ancak top az farkla auta çıkıyor.

24. dakikada Figueiredo, Piatek'in pasıyla çalımlarla ceza sahasına girdi fakat kaleci Smalenea, ayaklarıyla yaptığı kurtarışla bu pozisyonda gole izin vermedi.

34. dakikada, Opoku’nun ara pasıyla Figueiredo'nun şutunda kaleci Smalenea yine başarılı bir müdahale ile topu çeliyor. Keny'nin takip eden vuruşu ise yan ağlarda kalıyor.

40. dakikada Piatek, kaleciyi karşısında bulsa da, şutunu kalecinin ayaklarına çarptırarak kornere gönderiyor.

41. dakikada ise Başakşehir penaltı kazanıyor. Piatek’in şutu, ceza sahasındaki Douanla'nın eline çarpıyor ve hakem beyaz noktayı gösteriyor. 42. dakikada Piatek, penaltı atışını kullanarak topu kalecinin solundan ağlara yolluyor ve skoru 1-0 yapıyor.

Maçın ilk yarısı gelen tüm bu heyecanlı anlarla birlikte Başakşehir 1-0 önde tamamlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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