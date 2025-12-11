DOLAR
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 1-2 AEK Atina

UEFA Konferans Ligi 5. hafta: Samsunspor, AEK Atina'ya 2-1 yenilerek sahasında ilk mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 22:52
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 1-2 AEK Atina

UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde AEK Atina'ya 2-1 mağlup olarak grupta ilk yenilgisini aldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Zeki'nin pasında; Marius Mouandilmadji'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

52. dakikada Razvan Marin'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. Skor: 1-1.

63. dakikada ceza sahası sağ çaprazında rakibini geçen Aboubakary Koita topu filelere gönderdi. Skor: 1-2.

90+5. dakikada Joe Mendes'in ortasında Ebrima Ceesay'ın kafa vuruşunda savunma topu çizgiden kornere uzaklaştırdı.

Detaylar

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)

Goller: Moukoudi (dk. 4, k.k.) (Samsunspor); Marin (dk. 52) (AEK Atina); Koita (dk. 63) (AEK Atina)

Sarı kartlar: Satka (Samsunspor); Marin, Mantalos, Pineda, Jovic (AEK Atina)

Kadrolar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 78), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Ebrima Ceesay dk. 85), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 78), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Tahsin Bülbül dk. 74), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

AEK Atina: Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi (Domogoj Vida dk. 46), Filipe Relvas, Stavros Pilios, Orbelin Pineda, Petros Mantalos (Marko Grujic dk. 83), Razvan Marin (James Penrice dk. 90+3), Aboubakary Koita (Niclas Eliasson dk. 85), Roberto Pereyra, Luka Jovic

Yedekler: Angelos Angelopoulos, Alberto Brignoli, Christos Kosidis, Konstantinos Chrisopoulos, Derek Kutesa

Teknik Direktör: Marco Nikolic

UEFA KONFERANS LİGİ 5. HAFTA MAÇINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA YUNANİSTAN EKİBİ AEK ATİNA’YA 2-1 MAĞLUP OLARAK İLK YENİLGİSİNİ ALDI

