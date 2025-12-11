UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 1-2 AEK Atina
UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde AEK Atina'ya 2-1 mağlup olarak grupta ilk yenilgisini aldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Zeki'nin pasında; Marius Mouandilmadji'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
52. dakikada Razvan Marin'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. Skor: 1-1.
63. dakikada ceza sahası sağ çaprazında rakibini geçen Aboubakary Koita topu filelere gönderdi. Skor: 1-2.
90+5. dakikada Joe Mendes'in ortasında Ebrima Ceesay'ın kafa vuruşunda savunma topu çizgiden kornere uzaklaştırdı.
Detaylar
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)
Goller: Moukoudi (dk. 4, k.k.) (Samsunspor); Marin (dk. 52) (AEK Atina); Koita (dk. 63) (AEK Atina)
Sarı kartlar: Satka (Samsunspor); Marin, Mantalos, Pineda, Jovic (AEK Atina)
Kadrolar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 78), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Ebrima Ceesay dk. 85), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 78), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Tahsin Bülbül dk. 74), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
AEK Atina: Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi (Domogoj Vida dk. 46), Filipe Relvas, Stavros Pilios, Orbelin Pineda, Petros Mantalos (Marko Grujic dk. 83), Razvan Marin (James Penrice dk. 90+3), Aboubakary Koita (Niclas Eliasson dk. 85), Roberto Pereyra, Luka Jovic
Yedekler: Angelos Angelopoulos, Alberto Brignoli, Christos Kosidis, Konstantinos Chrisopoulos, Derek Kutesa
Teknik Direktör: Marco Nikolic
