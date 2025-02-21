UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Tur Eşleşmeleri Belirlendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Bu yılki UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart, rövanşları ise 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler Şu Şekilde:

Real Betis (İspanya) - Vitoria (Portekiz)

(İspanya) - (Portekiz) Jagiellonia (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)

(Polonya) - (Belçika) Celje (Slovenya) - Lugano (İsviçre)

(Slovenya) - (İsviçre) Panathinaikos (Yunanistan) - Fiorentina (İtalya)

(Yunanistan) - (İtalya) Kopenhag (Danimarka) - Chelsea (İngiltere)

(Danimarka) - (İngiltere) Molde (Norveç) - Legia Varşova (Polonya)

(Norveç) - (Polonya) Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Djurgarden (İsveç)

(Kıbrıs Rum Kesimi) - (İsveç) Borac (Bosna Hersek) - Rapid Wien (Avusturya)

Futbolseverler için heyecan dolu karşılaşmalar öncesinde, ekiplerin performansları ve takımlardaki son durumları merak konusu olmaya devam ediyor.