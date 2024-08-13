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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Sonuçları Açıklandı

Bugün yapılan 10 maçla UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu sona erdi. İşte sonuçlar ve tur atlayan takımlar.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:56
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Sonuçları Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Tamamlandı

Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 10 karşılaşma oynandı. Bu maçlar sonucunda tura yükselen takımlar belli oldu.

Tura Yükselen Takımlar

Turnuvada rakiplerini eleyerek bir sonraki tura geçen takımlar şunlardır:

  • Midtjylland (Danimarka)
  • Bodo/Glimt (Norveç)
  • Salzburg (Avusturya)
  • Malmö (İsveç)
  • Karabağ (Azerbaycan)
  • Slavia Prag (Çekya)
  • Sparta Prag (Çekya)
  • Dinamo Kiev (Ukrayna)
  • Lille (Fransa)
  • Slovan Bratislava (Slovakya)

Maç Sonuçları

Müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

  • Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)
  • Rangers (İskoçya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)
  • PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)
  • Ludogorets (Bulgaristan) - Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)
  • Union Saint-Gilloise (Belçika) - Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)
  • Bodo/Glimt (Norveç) - Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)
  • FCSB (Romanya) - Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)
  • Fenerbahçe - Lille (Fransa): 1-1 (1-2)
  • Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde belirtilmiştir.

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