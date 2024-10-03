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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Hafta Sonuçları

İkinci hafta maçlarında Benfica, Atletico Madrid'i 4-0'la geçti. İşte diğer maçlardan detaylar.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 00:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Hafta Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Hafta Maçları Tamamlandı

Avrupa'nın en prestijli kulüp futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi. Bu haftaki karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar sundu.

Benfica Rahat Bir Galibiyet Aldı

Benfica, kendi sahasında Atletico Madrid'i 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Maçın gollerini 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Diğer Maç Sonuçları

  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya): 0-3
  • Girona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-3
  • Liverpool (İngiltere) - Bologna (İtalya): 2-0
  • Leipzig (Almanya) - Juventus (İtalya): 2-3
  • Benfica (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Monaco (Fransa): 2-2
  • Lille (Fransa) - Real Madrid (İspanya): 1-0
  • Aston Villa (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 1-0
  • Sturm Graz (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Arda Güler Oyuna Girdi

Lille karşısında mücadele eden Real Madrid takımında Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil oldu ancak takımı maçtan mağlup ayrılmaktan kurtaramadı.

Futbolseverler, bu hafta oynanan müsabakalarda ortaya koyulan mücadeleleri büyük bir heyecanla takip etti.

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