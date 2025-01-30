UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Tamamlandı: Liverpool Zirvede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Sonuçlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi, 36 takımlı lig aşaması ile ilk kez gerçekleştirilen 8. hafta müsabakalarıyla sona erdi. Lig etabında ilk 8 sırayı alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Play-Off Aşamasında 16 Takım
Puan cetvelinin 9-24. sıralarında yer alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına kalma hakkını elde etti. Bu takımlar, çift maçlı eleme usulü ile son 16 biletini kapmak için mücadele edecekler.
Liverpool Ligi Zirvede Tamamladı
İngiliz ekibi Liverpool, 8 haftalık maratonda 21 puan toplayarak ligi lider tamamladı. Namasız unvanını son hafta
Hollanda'nın PSV takımına 3-2 kaybederek kaybetmesine rağmen, ilk sırayı aldılar.
İngiltere Temsilcileri Önde
Doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Arsenal ve Aston Villa yer aldı. Bu takımlar, play-off turuna kalmadan yollarına devam etti.
Barcelona En Golcü Takım
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 haftada rakiplerine toplamda 28 gol atarak en çok gol atan takım oldu. Katalanlar, kalelerinde 13 gol gördü. İnter ise bu süreçte sadece 1 gol yedi.
12 Takım Avrupa'ya Veda Etti
25-36. sıralarda yer alan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Young Boys ve Slovan Bratislava gibi ekipler, 8 haftalık maratonda puan alsalar da bir üst tur için yeterli olamadı.
Son Hafta Müsabakaları
Devler Ligi'nin son haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
- Sporting (Portekiz) - Bologna (İtalya): 1-1
- PSV (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 3-2
- Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
- Stuttgart (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4
- Sturm Graz (Avusturya) - Leipzig (Almanya): 1-0
- Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 3-1
- Bayern Münih (Almanya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1
- Inter (İtalya) - Monaco (Fransa): 3-0
- Borussia Dortmund (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-1
- Barcelona (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2
- Bayer Leverkusen (Almanya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0
- Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 0-2
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya): 2-1
- Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-4
- Lille (Fransa) - Feyenoord (Hollanda): 6-1
- Aston Villa (İngiltere) - Celtic (İskoçya): 4-2
- Girona (İspanya) - Arsenal (İngiltere): 1-2
- Brest (Fransa) - Real Madrid (İspanya): 0-3