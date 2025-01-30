DOLAR
35,79 -0,01%
EURO
37,39 -0,34%
ALTIN
3.179,68 -0,24%
BITCOIN
3.724.107,84 0,4%

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Tamamlandı: Liverpool Zirvede

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 haftayı zirvede kapatırken, Barcelona en golcü takım olarak öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 01:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Tamamlandı: Liverpool Zirvede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Sonuçlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi, 36 takımlı lig aşaması ile ilk kez gerçekleştirilen 8. hafta müsabakalarıyla sona erdi. Lig etabında ilk 8 sırayı alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Play-Off Aşamasında 16 Takım

Puan cetvelinin 9-24. sıralarında yer alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına kalma hakkını elde etti. Bu takımlar, çift maçlı eleme usulü ile son 16 biletini kapmak için mücadele edecekler.

Liverpool Ligi Zirvede Tamamladı

İngiliz ekibi Liverpool, 8 haftalık maratonda 21 puan toplayarak ligi lider tamamladı. Namasız unvanını son hafta
Hollanda'nın PSV takımına 3-2 kaybederek kaybetmesine rağmen, ilk sırayı aldılar.

İngiltere Temsilcileri Önde

Doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Arsenal ve Aston Villa yer aldı. Bu takımlar, play-off turuna kalmadan yollarına devam etti.

Barcelona En Golcü Takım

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 haftada rakiplerine toplamda 28 gol atarak en çok gol atan takım oldu. Katalanlar, kalelerinde 13 gol gördü. İnter ise bu süreçte sadece 1 gol yedi.

12 Takım Avrupa'ya Veda Etti

25-36. sıralarda yer alan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Young Boys ve Slovan Bratislava gibi ekipler, 8 haftalık maratonda puan alsalar da bir üst tur için yeterli olamadı.

Son Hafta Müsabakaları

Devler Ligi'nin son haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

  • Sporting (Portekiz) - Bologna (İtalya): 1-1
  • PSV (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 3-2
  • Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
  • Stuttgart (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4
  • Sturm Graz (Avusturya) - Leipzig (Almanya): 1-0
  • Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 3-1
  • Bayern Münih (Almanya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1
  • Inter (İtalya) - Monaco (Fransa): 3-0
  • Borussia Dortmund (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-1
  • Barcelona (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2
  • Bayer Leverkusen (Almanya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0
  • Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 0-2
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya): 2-1
  • Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-4
  • Lille (Fransa) - Feyenoord (Hollanda): 6-1
  • Aston Villa (İngiltere) - Celtic (İskoçya): 4-2
  • Girona (İspanya) - Arsenal (İngiltere): 1-2
  • Brest (Fransa) - Real Madrid (İspanya): 0-3

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Yaş Altı Milli Takımı Norveç Maçına Hazır
2
Unicaja, Manisa Basket'i 91-73 Yenerek Şampiyonlar Ligi'ne Başladı
3
Galatasaray, Hakim Ziyech ile Resmen Ayrıldı
4
Trabzonspor ve Galatasaray Kadın Futbolda Beraberlik Yaşadı
5
Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
6
Giresunspor Başkanı Eltuğral: Kongre Kararı Almayı Düşünmüyoruz
7
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarıyer'i 3-0 Geçti

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı