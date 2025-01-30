UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Tamamlandı: Liverpool Zirvede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Sonuçlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi, 36 takımlı lig aşaması ile ilk kez gerçekleştirilen 8. hafta müsabakalarıyla sona erdi. Lig etabında ilk 8 sırayı alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Play-Off Aşamasında 16 Takım

Puan cetvelinin 9-24. sıralarında yer alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına kalma hakkını elde etti. Bu takımlar, çift maçlı eleme usulü ile son 16 biletini kapmak için mücadele edecekler.

Liverpool Ligi Zirvede Tamamladı

İngiliz ekibi Liverpool, 8 haftalık maratonda 21 puan toplayarak ligi lider tamamladı. Namasız unvanını son hafta

Hollanda'nın PSV takımına 3-2 kaybederek kaybetmesine rağmen, ilk sırayı aldılar.

İngiltere Temsilcileri Önde

Doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Arsenal ve Aston Villa yer aldı. Bu takımlar, play-off turuna kalmadan yollarına devam etti.

Barcelona En Golcü Takım

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 haftada rakiplerine toplamda 28 gol atarak en çok gol atan takım oldu. Katalanlar, kalelerinde 13 gol gördü. İnter ise bu süreçte sadece 1 gol yedi.

12 Takım Avrupa'ya Veda Etti

25-36. sıralarda yer alan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Young Boys ve Slovan Bratislava gibi ekipler, 8 haftalık maratonda puan alsalar da bir üst tur için yeterli olamadı.

Son Hafta Müsabakaları

Devler Ligi'nin son haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde: