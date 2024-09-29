Uğur Yılmaz'ın Zaferi: TBMM Kupası'nı Kazandı

Binicilikte Büyük Başarı: TBMM Kupası

Uğur Yılmaz, Goldplay isimli atıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nda birincilik elde etti. Yarışmalara ev sahipliği yapan Başkent Binicilik Kulübü, engel atlama yarışlarının son gününde önemli bir etkinlik düzenledi.

Yarışmanın Detayları

145 santimetre engel atlama kategorisinde Uğur Yılmaz, Goldplay ile büyük bir başarı göstererek birinci oldu. Aynı zamanda, bir gün önce gerçekleşen Genelkurmay Başkanlığı Kupasını da kazanmış olması, yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dereceye Girenler

TBMM Kupası'nda ikinciliği Drossel Topas isimli atıyla Burak Kormaz elde etti. Üçüncülüğü Libas Captain Van Overis Z adlı atıyla Osman Şen, dördüncülüğü ise Karnet isimli atıyla başka bir yarışmacı aldı.

Ödül Töreni

Yarışmanın ardından, dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi. Bu başarılar, binicilik camiasında büyük bir heyecan yarattı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.

Binicilikte Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası yarışmaları yapıldı.