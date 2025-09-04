DOLAR
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray Transferi: Trabzonspor'dan Resmi Açıklama

Mahmut Ören, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray transferinin Trabzonspor'un çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği adına doğru bir adım olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:40
Mahmut Ören'den açıklama

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Ören, "Uğurcan Çakır'ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Ören, altyapıdan yetişerek Trabzonspor'a büyük değer katan ve şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanları Uğurcan Çakır'a camia adına teşekkür etti. Transferin Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle gerçekleşmesinin kulübe ekonomik katkı sağladığını ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Başkan Ertuğrul Doğan şahsında tüm yönetim kurulunu bu tarihi satış başarısından dolayı kutladıklarını belirtti.

Ören, bordo-mavili taraftarların yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşıladıklarını, ancak Trabzonspor'un geleceği ve menfaatlerinin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

Bundan sonraki süreçte takımın transferlerinin yanı sıra altyapıdan yeni yıldızlar yetiştirmenin ve kulübü hem sportif hem mali anlamda güçlendirmenin en temel öncelik olduğunu ifade eden Ören, tüm taraftarları kulübün çıkarlarının korunması adına birlik olmaya davet etti.

