DOLAR
34,26 -0,05%
EURO
37,62 0,04%
ALTIN
2.881,42 0,99%
BITCOIN
2.136.652,21 1,05%

Uğurcan Çakır, Milli Takımda Forma Rekabetini Değerlendirdi

Uğurcan Çakır, Karadağ maçı öncesi forma rekabeti ve takım atmosferini paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 17:38
Uğurcan Çakır, Milli Takımda Forma Rekabetini Değerlendirdi

Uğurcan Çakır'dan Milli Takım Açıklamaları

Milli futbolcu Uğurcan Çakır, A Milli Takımının Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu. Çakır, milli takımda kimin forma giyeceğinin çok önemli olmadığını, her oyuncunun elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade etti.

Forma Şansı Bulursa Elinden Geleni Yapacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki önemli maçlara dair açıklamalarda bulunan Çakır, “Sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam fırsat verirse, milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi. Çakır, kadroda yaşanan sakatlıklar hakkında da bilgi vererek, “Mert ağabey küçük bir sakatlık geçirdi, ona geçmiş olsun demek istiyorum. Berke aramıza katıldı ve çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Takım Arkadaşları ve Atmosfer

Uğurcan, milli takımda kaliteli oyuncuların bulunduğunu belirterek, “Dünyanın en büyük kulüplerinde oynayan oyuncularımız var. Hem genç hem de deneyimli oyuncularla bu dönemi avantajlı değerlendireceğiz. Arkadaşlık ortamımız gayet iyi ve hocamızla uyumumuz da güçlü” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Performansı ve Yoğun Fikstür

Çakır, Trabzonspor ile sezona iyi başlayamadıklarını, ancak bireysel olarak formunun iyi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa’daki yoğun maç takvimine dair, “Biz Avrupa Şampiyonası’nda yaklaşık 45 gün geçirdik. Maçların yoğunluğu her sezon artıyor ve buna adapte olmaya çalışıyoruz” dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
2
Trabzon'da Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Coşkusu
3
Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak
4
MW Phokaia Yelken Şenliği, İzmir'de Rüzgar Yakaladı
5
Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlıklarına Başladı
6
İzmir Spor Zirvesi'nde Futbolun Efsaneleri Buluştu
7
Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor'u Geçti

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek