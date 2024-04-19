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Ukrayna’dan çok tartışılacak o karar: “Hakemler yalan makinesine bağlanacak”

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı, büyük tartışma yaratacak bir karar aldıklarını açıkladı. Karara göre, Ukrayna’da görev yapacak olan hakemler, yalan makinesi testine girecek.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:03
Ukrayna’dan çok tartışılacak o karar: “Hakemler yalan makinesine bağlanacak”

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, büyük tartışmalara yol açabilecek bir karar aldı. Alınan karara göre, Ukrayna’da görev yapacak olan hakemler, önce yalan makinesi testine tabi tutulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Shevchenko, “Yalan makinesi bize hangi hakemlerle çalışabileceğimizi gösterecek. Testi geçemeyenler artık hakemlik yapamayacak” ifadelerine yer verdi.

Hakemler yalan makinesine bağlanacak

Bu karar daha öncede önerilmiş ancak “bu kadarı fazla” cevabıyla reddedilmişti.

Ukraynalı eski FIFA hakemi olan Myroslav Stupar ise kararla ilgili olarak “böylece hakemlik daha adil olabilir” yorumu yaparak kararı desteklediğini gösterdi.

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