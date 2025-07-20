Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 2023 Sonuçlandı

Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 2023 Başarı ile Tamamlandı

Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 20 farklı ülkeden gelen sporcunun katılımıyla büyük bir başarıyla sona erdi. Yarışmalar, Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et" sloganıyla düzenlendi.

Kıyasıya Mücadele

Bu yıl toplamda 2650 koşucu, 100, 66, 42, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Yarışın başlangıç noktası Uludağ Oteller Bölgesi iken, sporcular Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü ve daha birçok doğal güzellikten geçerek oteller bölgesindeki finiş noktasına ulaşmak için ter döktü.

Parka Göre Dereceler

100 kilometrelik parkurda ABD'li Oliver Bieser ve kadınlarda Seda Kurtuldu birinci oldukları isimler oldu. 66 kilometrelik parkuru ise erkeklerde Başar Necdet Ülker, kadınlarda ise Ekaterina Osmakova kazandı. 42 kilometre parkurunda erkeklerde Ayhan Çelik ve kadınlarda Tuğçe Karakaya en iyi dereceleri elde etti.

30 kilometrelik parkurda erkeklerde Halil İbrahim Güneş, kadınlarda Fatma Taş öne çıkarken, 16 kilometrelik parkurda Mustafa Kaya ve Ayşenur Demirci ilk sırayı aldı. Son olarak, 6 kilometrelik parkurda erkeklerde Muhammed Bilal Osman ve kadınlarda Maria Kolpakova yarışmayı birinci tamamlayan isimler oldu.

Ödül Töreni Coşkusu

Dereceye giren sporcuların ödülleri, düzenlenen göz alıcı törenle takdim edildi. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunarken, doğanın muhteşem manzarasında sporseverler bir araya geldi.

Bu sene 8'incisi gerçekleşen ve 20 farklı ülkeden sporcunun katıldığı Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, ödül töreniyle son buldu.

Bu sene 8'incisi gerçekleşen ve 20 farklı ülkeden sporcunun katıldığı Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, ödül töreniyle son buldu.