Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu 5 Ocak'ta Coşkuyla Başlıyor

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu Yarın Koşulacak

Bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 5 Ocak'ta, büyük bir coşkuyla düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi'nin, Valilik ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile organize ettiği bu etkinlik, 21 kilometrelik yarı maraton ve çeşitli koşularla katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatacak.

Fuzuli Caddesi'nden Merkez Park'a

Etkinlik, Fuzuli Caddesi'nde başlayarak Merkez Park'ta son bulacak. Bu yıl, toplamda 3 bin 795 sporcunun katılması bekleniyor; bu katılımcıların 89'u yabancı sporculardan oluşuyor. Dereceye giren sporculara ise toplamda 1 milyon 87 bin lira ödül dağıtılacak.

Başkan Karalar'dan Coşkulu Açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2018'de maratona katılan sporcu sayısının yalnızca 882 olduğunu hatırlatarak, bu yılki katılım artışının sevindirici olduğunu belirtti. Karalar, "Bu yıl çok güzel bir koşu olacak; festival havasında geçecek. 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Ruth Jebet de koşacak. Her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. 5 Ocak, her yönüyle çok önemli bir spor etkinliği" dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü'nden Destek Mesajı

İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana'nın kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu organizasyonun önemine vurgu yaptı. Ayrıca, 2025'in ilk yarı maratonu olacağının altını çizdi.

Organizasyonun Detayları

Türkiye Atletizm Federasyonu Adana İl Temsilcisi Serdal Kadıoğlu, 5 Ocak'taki organizasyonda 76 hakemin görev yapacağını ve sporcuların kentin tarihi mekanlarından geçerek bitiş çizgisine ulaşacağını ifade etti.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında bu yıl 15. kez organize edilen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta düzenlenecek. Organizasyonla ilgili Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol 3) da katıldı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında bu yıl 15. kez organize edilen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 Ocak'ta düzenlenecek. Organizasyonla ilgili Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol 3) da katıldı.