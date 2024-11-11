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Uluslararası Kano Federasyonu Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Uluslararası Kano Federasyonu'nun olağan kongresi, Antalya'da 80 ülkeden 200 delege ile yapıldı, önemli kararlar alındı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:22
Uluslararası Kano Federasyonu Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Uluslararası Kano Federasyonu Kongresi Antalya'da Yapıldı

Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) olağan kongresi, 5-10 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye Kano Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kongreye toplamda 80 ülkeden 200 delege katıldı.

Açılış Konuşmaları ve Hediye Taksimi

Kongrenin açılış konuşmalarını Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve ICF Başkanı Thomas Konietzko yaptı. Konuşmaların ardından, Kabakçı, Konietzko ve ICF Genel Sekreteri Richard Pettit'e hediye takdiminde bulundu.

Başkanlık Seçimleri ve Önemli Kararlar

2021 yılından beri ICF'ye liderlik eden Almanya'dan Thomas Konietzko, kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilen seçimlerde yeniden başkan seçildi. Kongre takvimi içerisinde 7 Kasım'da Afrika Kano Federasyonu ve 9 Kasım'da Avrupa Kano Federasyonu (ECA) olağanüstü kongreleri düzenlendi ve statü değişiklikleri yapıldı.

Ayrıca, ICF Genel Merkezi'nin Lozan'dan Budapeşte'ye taşınmasına ve 2026 yılından itibaren Uluslararası Kano Federasyonu isminin değiştirilmesine karar verildi.

Kongrenin Değerlendirilmesi

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, kongreyi değerlendirirken, "Dünya kanosunu Antalya'da ağırladık. Kanonun geleceği ülkemizde konuşuldu. Önemli kararlar alındı ve kanoyu 4 yıl boyunca yönetecek kadroların seçimi gerçekleştirildi. Kongreye iyi bir ev sahipliği yaptığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Kano Federasyonunun (ICF) olağan kongresi, Antalya'da yapıldı. Türkiye Kano...

Uluslararası Kano Federasyonunun (ICF) olağan kongresi, Antalya'da yapıldı. Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı (solda), Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) Başkanı Thomas Konietzko'ya (sağda) hediye takdim etti.

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