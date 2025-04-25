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Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de Başladı

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, eleme yarışlarıyla başladı ve finallere heyecan katacak.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:02
Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de Başladı

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de Başladı

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de 2000 metrelik parkurda start aldı. Meriç Nehri üzerinde gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki eleme yarışlarıyla start aldı.

Elemelerde dereceye giren sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde mücadele etme şansı elde edecek. Yarışların pazar günü sona ereceği belirtildi.

Heyecan dolu anlara sahne olan bu yarışlar, kürek sporuna ilgi duyanları Edirne'de bir araya getirirken, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.

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