Uluslararası Mersin Maratonu Elite Label Kategorisiyle Dönüyor

Mersin'de Maraton Heyecanı

Mersin, Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 15 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere 3 farklı kategoride koşulacak.

Katılım Rekorları Bekleniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen maratona, ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya gibi ülkelerden toplam 30 ülkeden 136 yabancı sporcu katılacak. 42 kilometre yarışında 400, 10 kilometre yarışında ise 1772 sporcu mücadele edecek.

Daha İyi Bir Rekor Hedefleniyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, organizasyonun hazırlıklarının sona geldiğini belirterek geçtiğimiz yılki başarılarının da altını çizdi. Taşkın, "Geçen yıl dünyada yapılan 182 maraton arasında 46. olduk. Bu sene bunu 40'ın altına düşürmek istiyoruz. Parkurda yapılan değişikliklerle birlikte tamamen düz bir parkur oluşturduk. Denizden 4 metre yükseklikte, uluslararası maratonlar arasında en güzel parkurlardan birine sahibiz," ifadelerini kullandı.

Halk Koşusuna Kayıt İmkanları

Bu yılki maratonda halk koşusu kategorisine katılım için kayıtlar, yarış gününe kadar devam edecek. Taşkın, spor organizasyonlarının Mersin’in tanıtımına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Uluslararası Mersin Maratonu artık dünyada tanınan bir organizasyon haline geldi. Her sene daha iyi bir yerde olmayı hedefliyoruz," dedi.

Mersin'de, Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu için hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mersin'de, Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu için hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, AA muhabirine açıklamada bulundu.