Ümit Milli Futbol Takımı Belarus Maçına Hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 25 Mart'ta Belarus ile oynayacağı özel maç için hazırlıklara İstanbul'da başladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 22:29
Ümit Milli Futbol Takımı Belarus Maçına Hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 25 Mart Salı günü Pendik Stadı'nda gerçekleştirilecek olan Belarus ile özel maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, millilerin Alanya’da oynadığı özel maçta Kosova'yı 2-1 mağlup ettikten sonra İstanbul'a döndüğü belirtildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayan antrenmanda, milli oyuncular hücum varyasyonları ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise 11'e 11 taktik çalışma ile idman tamamlandı.

Ümit Milli Takım, yarın yapacağı idmanla Belarus maçının hazırlıklarını noktalamış olacak.

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