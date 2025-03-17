Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus Maçları için Hazırlıklara Başladı

Ümit Milli Futbol Takımı Hazırlıklara Hız Verdi
Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklara start verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirilmeye başlandı.
Antrenman Detayları
Antrenman, ısınma hareketleri ve geçişli dar alan oyunu ile başladı. Ardından taktik çift kale maç ile devam eden çalışma, futbolcuların dar alan oyununda gösterdikleri performansla son buldu.
Kadroda Değişiklikler Yaşandı
Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alan Jankat Yılmaz ve İsak Vural, A Milli Takım antrenmanına katıldı. 20 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda yer alan Burak İnce, Baran Ali Gezek ve İlkan Sever ise Ümit Milli Takım idmanında yer aldı. Ayrıca, aday kadroda bulunan Livan Burcu, sakatlığı sebebiyle takımdan çıkarıldı.
Akşam antrenmanının bir bölümünü TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da takip etti.
Maç Takvimi ve Aday Kadro
Ümit Milliler, 21 Mart Cuma günü Alanya'da Kosova, 25 Mart Salı günü ise Pendik'te Belarus ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus maçlarının aday kadrosu:
- Kaleci: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Galatasaray)
- Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Ortakaya (Beerschot), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
- Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İsak Vural (Frosinone), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Emir Bars (Jong PSV), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)
- Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)