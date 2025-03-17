Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus Maçları için Hazırlıklara Başladı

Ümit Milli Futbol Takımı Hazırlıklara Hız Verdi

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklara start verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirilmeye başlandı.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma hareketleri ve geçişli dar alan oyunu ile başladı. Ardından taktik çift kale maç ile devam eden çalışma, futbolcuların dar alan oyununda gösterdikleri performansla son buldu.

Kadroda Değişiklikler Yaşandı

Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alan Jankat Yılmaz ve İsak Vural, A Milli Takım antrenmanına katıldı. 20 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda yer alan Burak İnce, Baran Ali Gezek ve İlkan Sever ise Ümit Milli Takım idmanında yer aldı. Ayrıca, aday kadroda bulunan Livan Burcu, sakatlığı sebebiyle takımdan çıkarıldı.

Akşam antrenmanının bir bölümünü TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da takip etti.

Maç Takvimi ve Aday Kadro

Ümit Milliler, 21 Mart Cuma günü Alanya'da Kosova, 25 Mart Salı günü ise Pendik'te Belarus ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus maçlarının aday kadrosu: