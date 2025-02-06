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Ümit Milli Takım'ın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Rakipleri Belli Oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:39
Ümit Milli Takım'ın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Rakipleri Belli Oldu

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İddialı Rakipler

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri nihayet belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde düzenlenen kura çekiminde, ay-yıldızlı ekip H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Elemelerdeki Takvim ve Format

Elemelerde toplamda 6 grupta 6'şar ve 3 grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup maçları, Mart 2025 ile Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak takımlar arasında, dokuz grup birincisi ile birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan yer alacak. Diğer 8 ikinci takım ise Kasım 2026'da play-off oynayarak finallere katılma hakkı kazanmayı hedefleyecek.

Ev Sahipleri Arnavutluk ve Sırbistan

2027 yaz aylarında gerçekleştirilecek olan şampiyonaya ev sahipliği yapacak Arnavutluk ve Sırbistan, turnuvaya doğrudan katılacaklar.

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