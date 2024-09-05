Ümit Milli Takım İrlanda Maçını Ücretsiz İzleyin

Ümit Milli Takım, İrlanda ile Ücretsiz Maç Oynayacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Yarın, İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek olan takımımız, futbolseverlere ücretsiz izleme fırsatı sunacak.

Maç Detayları ve Bilet Alımı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabaka yarın Esenler Erok Stadı'nda saat 19:45'te başlayacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr adresinden veya Passo Mobil Uygulama üzerinden ücretsiz bilet alabilecekler.

Bu önemli maçta tüm futbolseverlerin destek vermesi bekleniyor.