Unicaja, Manisa Basket Divissa'yı 103-97 Mağlup Etti

Unicaja, Manisa Basket Divissa'yı Zorladı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan dolu bir mücadele yaşandı. İspanyol temsilcisi Unicaja, deplasmanda Manisa Basket Divissa ile karşılaştı ve maçı 103-97'lik skorla kazandı.

Mücadele Çekişmeli Geçti

Maçın başlama düdüğünün ardından her iki takım da karşılıklı sayılarla oyuna hızlı bir giriş yaptı. İlk 5 dakikası 11-11 beraberlikle geçen periyodu, konuk takım Tillie ve Perry’nin etkili oyunuyla 26-24 önde tamamladı.

İkinci ve Üçüncü Çeyrek

İkinci çeyreğe iyi başlayan Manisa Basket Divissa, White Jr. ile beraberliği sağladı (36-36). Ancak baskıyı arttıran Unicaja, Taylor’ın sayısıyla 38-36 öne geçti ve devreyi 53-46 skorla kapadı.

Üçüncü çeyrek, çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Manisa Basket Divissa, Thomas ile beraberliği yakalayarak pota altında etkili oynayan Acuil ile 58-56 öne geçti. Ancak Unicaja, Taylor’un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu atışla yeniden öne geçmeyi başardı. Periyodun sonuna yaklaşırken, Manisa Basket Divissa, Thomas’ın sayısıyla 78-78 beraberliği sağladı.

Final Periyodu ve Sonuç

Final periyodunun başında Unicaja, Perry’nin basketiyle 81-78 öne geçti. Son 5 dakikaya girerken 90-83 önde olan İspanyol ekip, Kravish ve Taylor'ın kritik sayılarıyla maçı 103-97 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında Manisa Basket Divissa ile İspanya ekibi Unicaja, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa Basket Divissa’dan Fabian White Jr. (solda) ile Unicaja’dan Kendrick Perry (55) mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında Manisa Basket Divissa ile İspanya ekibi Unicaja, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa Basket Divissa’dan Fabian White Jr. (solda) ile Unicaja’dan Kendrick Perry (55) mücadele etti.