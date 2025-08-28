Universitatea Craiova 3-1 İstanbul Başakşehir: Çağdaş Atan'ın Açıklamaları

Universitatea Craiova 3-1 İstanbul Başakşehir

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçta 2-1 kaybettiği rövanşta Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Çağdaş Atan'ın değerlendirmesi

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ion Oblemenco Stadı'nda düzenlenen müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada maçın kırılma anının gördükleri kırmızı kart olduğunu belirtti.

Atan, "Rüya gibi bir başlangıç yaptık. Duran toptan attığımız golle müthiş başladık. Maçtan önce vurguladığımız 1'e 1 oyunlarda çok çabuk eksildik. Bu tarz ateşli ortamlarda bu sorunlar golle cezalandırılır. Zaten iki gol de böyle oldu. İkinci yarıda kırmızı karta kadar hamlelerimizle maçta üstünlük kurduk. Kırmızı kart sonrası oyun bizim için bitmiş oldu. Nuno Da Costa da oyuna girdikten sonra sakatlandı. Oyunu 9 kişi tamamlamak zorunda kaldık. Universitatea Craiova'yı tebrik ediyorum. Onlara UEFA Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. Tekrar burada olmamız için lige dönmemiz gerekiyor."

Atan ayrıca maç başındaki enerjiye dikkat çekerek, "Maç öncesinde ve antrenmanlarda oyuncularımın enerjisi yüksekti. Sonrasında savunmada yaptığımız hatalar turu geçmemizi imkansız kıldı." ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki teknik adam, seyirciyi övdü: "Harika bir seyirci vardı. Harika bir ortam oluşturdular. İkinci yarıda maçı çevirebilirdik ama maalesef golü bulamadık."