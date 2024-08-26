Ünlü Teknik Direktör Sven-Goran Eriksson Hayatını Kaybetti

İsveçli Teknik Direktör Sven-Goran Eriksson Vefat Etti

Avrupa futbolunun önemli isimlerinden biri olan Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Ocak ayında son evre kanser teşhisi konulan Eriksson, bu sabah evinde hayata gözlerini yumdu.

Kariyeri ve Başarıları

Eriksson, kariyeri boyunca Lazio, Fiorentina, Roma, Benfica ve Manchester City gibi prestijli kulüplerde görev yaptı. 2001-2006 yılları arasında İngiltere milli takımını çalıştıran Eriksson, ekibini 2002 ve 2006 FIFA Dünya Kupaları'na ve 2004 Avrupa Şampiyonası'na taşıyarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Kupalar ve Ödüller

İsveçli teknik direktör, Lazio ile 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve İtalya Serie A şampiyonu unvanı elde ederken, Göteborg ile UEFA Kupası ve Benfica ile 3 Portekiz ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere toplamda 18 kupa kazandı.

Son Dönem ve Başsağlığı Dilekleri

Eriksson, sağlık sorunları nedeniyle Şubat 2023'te İsveç alt lig kulübü Karlstaddaki sportif direktörlük görevinden ayrılmıştı. UEFA, İsveç Futbol Federasyonu, İngiliz milli takımı ve görev yaptığı kulüpler başta olmak üzere birçok kuruluş, Eriksson için başsağlığı dileklerini iletti.