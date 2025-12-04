Uşak Üniversitesi'nden Anıl Gökçen, Durres’te Halter Balkan Şampiyonası'nda Gümüş

Uşak Üniversitesi öğrencisi Anıl Gökçen, Arnavutluk Durres'te düzenlenen Halter Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 71 kg'de gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:22
Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Anıl Gökçen, Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen Halter Büyükler Balkan Şampiyonası’nda dikkat çeken bir başarıya imza attı.

71 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden Gökçen, koparmada 113 kg ile üçüncü, silkmede 142 kg ile ikinci ve toplam 255 kg ile genel sıralamada ikinci olarak yarışmayı tamamladı. Organizasyonda elde ettiği gümüş madalya, üniversitemizi ve ülkemizi gururlandırdı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'tan Tebrik

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Gökçen’i başarısından dolayı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemiz öğrencilerinin uluslararası arenada elde ettikleri başarılar bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Anıl Gökçen’in azmi, disiplinli çalışması ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi takdire değerdir. Ülkemizin bayrağını dalgalandıracak başarılı gençler yetiştirmek için üniversite olarak tüm imkanlarımızı onlara sunuyoruz. Bu anlamlı başarısından dolayı kendisini ve emeği geçen hocalarını yürekten tebrik ediyorum."

