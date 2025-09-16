UTMB World Series Türkiye: Kaçkar Dağları'nda İlk Etap 26-28 Eylül

Türkiye'nin ilk Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) World Series etabı, 26-28 Eylül tarihlerinde Rize'deki Kaçkar Dağları'nda koşulacak. Organizasyon, Karadeniz'in zirvesinde büyük bir uluslararası buluşmaya sahne olacak.

Geniş katılım: 55 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen etkinlik, Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu katkılarıyla gerçekleştirilecek. Organizasyonda 55 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu yarışmak üzere Çamlıhemşin ilçesinde bir araya gelecek.

Üç farklı parkur: Zorluk ve doğa iç içe

"Wild is the Trail" mottosuyla koşulacak yarış, sporcuların Ayder Yaylası'ndan başlayıp Kaçkar zirvelerinde devam eden üç parkurda mücadele etmesiyle öne çıkıyor:

Kaçkar 100K: 81 km, 5.400 metre irtifa, 24 saat - 397 sporcu

Kaçkar 50K: 44 km, 3.000 metre irtifa, 11,5 saat - 627 sporcu

Kaçkar 20K: 20 km, 1.300 metre irtifa, 6 saat - 730 sporcu

Güvenlik, sağlık ve çevre önlemleri

Yarış, "Atıksız organizasyon" ilkesiyle düzenlenecek ve sahada yaklaşık 200 kişilik uzman ekip görev alacak. Sporcular; 27 sağlık ve güvenlik noktası ile takip edilecek ve yarış boyunca GPS cihazları ile izlenecek.

Kaçkar etabı, Türkiye'de dağ koşuculuğunu uluslararası platforma taşıma hedefiyle hem spor hem de ekoturizm açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.