UTMB World Series Türkiye: Kaçkar Dağları'nda İlk Etap 26-28 Eylül

Türkiye'nin ilk UTMB World Series yarışı 26-28 Eylül'de Rize Kaçkar Dağları'nda; 55 ülkeden ~2 bin sporcu, üç parkurda Ayder Yaylası'ndan start alacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:23
UTMB World Series Türkiye: Kaçkar Dağları'nda İlk Etap 26-28 Eylül

UTMB World Series Türkiye: Kaçkar Dağları'nda İlk Etap 26-28 Eylül

Türkiye'nin ilk Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) World Series etabı, 26-28 Eylül tarihlerinde Rize'deki Kaçkar Dağları'nda koşulacak. Organizasyon, Karadeniz'in zirvesinde büyük bir uluslararası buluşmaya sahne olacak.

Geniş katılım: 55 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen etkinlik, Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu katkılarıyla gerçekleştirilecek. Organizasyonda 55 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu yarışmak üzere Çamlıhemşin ilçesinde bir araya gelecek.

Üç farklı parkur: Zorluk ve doğa iç içe

"Wild is the Trail" mottosuyla koşulacak yarış, sporcuların Ayder Yaylası'ndan başlayıp Kaçkar zirvelerinde devam eden üç parkurda mücadele etmesiyle öne çıkıyor:

Kaçkar 100K: 81 km, 5.400 metre irtifa, 24 saat - 397 sporcu

Kaçkar 50K: 44 km, 3.000 metre irtifa, 11,5 saat - 627 sporcu

Kaçkar 20K: 20 km, 1.300 metre irtifa, 6 saat - 730 sporcu

Güvenlik, sağlık ve çevre önlemleri

Yarış, "Atıksız organizasyon" ilkesiyle düzenlenecek ve sahada yaklaşık 200 kişilik uzman ekip görev alacak. Sporcular; 27 sağlık ve güvenlik noktası ile takip edilecek ve yarış boyunca GPS cihazları ile izlenecek.

Kaçkar etabı, Türkiye'de dağ koşuculuğunu uluslararası platforma taşıma hedefiyle hem spor hem de ekoturizm açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'da Çiçeklerle Karşılandı — 2025 FIVB'de Gümüş
2
Mersin Spor Kulübü Kadrosunu Tanıttı: Hedef Dörtlü Final ve Avrupa
3
Kürek Milli Takımı Türkistan Uluslararası Yarışları'nda 2 Madalya Kazandı
4
A Milli Takım'a TBF'de Tören: FIBA 2025'te Gümüş Madalya Kutlandı
5
Galatasaray GAİN, Lalia Storti'yi Resmen Transfer Etti
6
Dünya Atletizm Şampiyonası 4. Gün: Tuğba Danışmaz Finale Yükseldi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa