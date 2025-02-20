VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’na Rekor Başvuru

Trabzon'da düzenlenecek maratona 2 bin 646 katılımcıdan kayıt alındı; etkinliğe 21 ülkeden sporcular katılacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:04
VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’na Rekor Başvuru

Rekor Başvuruyla Maraton Heyecanı

Trabzon'da düzenlenecek olan VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na, Türkiye ile birlikte 21 ülkeden 2 bin 646 kişi başvurdu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “Her Adımda Barışa Koş” sloganıyla gerçekleştirilecek olan yarı maraton, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek.

VakıfBank'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik; Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından desteklenmektedir. Maratona, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Belarus, Ukrayna, Japonya, Almanya, Belçika, Estonya, Kazakistan, Yunanistan, ABD, Etiyopya, Güney Kore, İngiltere, İran, İsviçre, Kanada, Kırgızistan, Polonya ve Tunus gibi ülkelerden 114 sporcu katılıyor.

Bu yıl 45 yıldır düzenlenen maratona yapılan başvuru sayısının en yüksek olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Bu yıl VakıfBank ana sponsorluğunda 45’incisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na yurt içi ve yurt dışından gösterilen yoğun ilgi memnuniyet verici. Olumsuz hava koşullarına rağmen coşkulu bir organizasyon gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi maratonu izlemeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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