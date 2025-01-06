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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Calcit Kamnik ile Karşılaşıyor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibine konuk olacak. Maç, Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:38
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Calcit Kamnik ile Karşılaşıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibine misafir olacak. Başkent Lübliyana'da bulunan Tivoli Spor Salonu'nda gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 4 maçı da zaferle kapatan VakıfBank, bu performansıyla lider konumda yer alıyor. Öte yandan, Calcit Kamnik ise henüz galibiyet elde edemediği için grubun son sırasında bulunmakta.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı VakıfBank, 3-1'lik skorla kazanarak avantaj elde etmişti.

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