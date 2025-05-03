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VakıfBank, Savino Del Bene'ye Yenilerek Final Şansını Kaçırdı

VakıfBank, Savino Del Bene'ye 3-0 yenerek final yolunu kaybetti. Başantrenör Guidetti, sakatlıkların performansı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 23:13
VakıfBank, Savino Del Bene'ye Yenilerek Final Şansını Kaçırdı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalinde İtalya Temsilcisine Yenildi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya'nın güçlü ekibi Savino Del Bene'ye 3-0 mağlup olarak finalde mücadele etme şansını kaybetti. Maç sonrası başantrenör Giovanni Guidetti, bazı oyuncularda yaşanan sakatlık ve hastalıkların takımın performansını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Başantrenörden Açıklamalar

Giovanni Guidetti, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Savino Del Bene'nin güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Guidetti, "İtalyan voleybolunun seviyesi çok yüksek. Onlarla mücadele edebilmek için yüzde 100’ümüzü ortaya koymalıyız. Bu maçta birçok zorlukla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bu hafta bazı sakatlıklar ve hastalıklar yaşadık ve bu da performansımızı azalttı. En iyi oyunumuzu oynasak bile yeterli olur muydu, bundan da emin değilim. Buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol izlettirmek isterdik," ifadelerini kullandı.

Van Ryk'in Duyguları

VakıfBank oyuncusu Kiera Van Ryk ise mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Söyleyecek fazla bir şey yok. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yeteneklerimizi sahaya yansıtamadık. Bu, VakıfBank değildi. Yarınki üçüncülük maçında enerjimizi ve mantalitemizi sahaya yansıtarak sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

CEV Kadınlar Sampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank ve Savino Del Bene, Ülker...

CEV Kadınlar Sampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank ve Savino Del Bene, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CEV Kadınlar Sampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank ve Savino Del Bene, Ülker...

CEV Kadınlar Sampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank ve Savino Del Bene, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından VakıfBank oyuncusu Kiera Van Ryk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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