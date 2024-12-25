Valencia'nın Yeni Teknik Direktörü Carlos Corberan Oldu

Valencia'nın Yeni Teknik Direktörü Carlos Corberan

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımı Valencia, Carlos Corberan ile yollarını resmi olarak buluşturdu. Valencia Kulübü, 41 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, Corberan'ın daha önce görev yaptığı West Bromwich Albion kulübü için bir sözleşme fesih bedeli ödenecek olduğu belirtildi. Corberan, yalnızca 23 yaşında antrenörlük kariyerine adım attı ve o günden bu yana Suudi Arabistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İngiltere'de çeşitli kulüplerde görev aldı.

Özellikle Leeds United’da ünlü teknik adam Marcelo Bielsa’nın yardımcılığını yapmış olması, onun kariyerine önemli bir katkı sağladı. Corberan, Huddersfield Town ve Olympiakos’ta da görev yaptıktan sonra, şimdi Valencia'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlamış bulunmaktadır.

Valencia, bu sezon LaLiga'da 17 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebilmiş ve bu nedenle eski teknik direktörü Ruben Baraja ile yollarını ayırmıştı.