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Vali Çiftçi, Konyaspor'u Erzurum'da Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Konyaspor'un kampını ziyaret ederek bilgi aldı ve oyunculara moral verdi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 20:39
Vali Çiftçi, Konyaspor'u Erzurum'da Ziyaret Etti

Vali Çiftçi, Konyaspor'un Kampını Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıkları yapan Konyaspor'u ziyaret etti. Vali Çiftçi, ziyareti sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile birlikte Konyasporlu futbolcuların antrenmanını izledi.

Teknik Ekiple Görüşme

Vali Çiftçi, Konyaspor'un Teknik Direktörü Recep Uçar ve futbolcularla bir araya gelerek takımın durumu hakkında Hüseyin Bilgin ve Oktay Erkek’ten bilgi aldı. Ziyaretin anısına Çiftçi’ye üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı Konyaspor forması hediye edildi.

Erzurum'un Avantajları

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, Erzurum'un yüksek irtifası sayesinde birçok takım tarafından tercih edildiğini belirtti. Çiftçi, "Süper Lig'in değerli takımlarından, memleketimin takımı Konyaspor'un teknik heyetini ve futbolcularını ziyarete geldim. Konyaspor, 7 Temmuz'dan beri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde kamp yapıyor. İnşallah yarın buradaki kamp programlarını tamamlayıp ilimizden ayrılacaklar" dedi.

Ayrıca, Trabzonspor’un da kamp için Erzurum'a geldiğini hatırlatan Çiftçi, "Burada kamp yapacaklar, hazırlık dönemi geçirecekler. Yerli ve yabancı 10-11 takım, Erzurum'da kamp yapmaya devam ediyor. Çünkü yaz mevsiminde, yüksek irtifa kamp merkezinde yeşil sahalardan dolayı Erzurum son derece avantajlı bir yer." ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren memleketinin takımı Konyaspor'u ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren memleketinin takımı Konyaspor'u ziyaret etti.

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