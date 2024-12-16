Vanlı Dağcılardan Küçük Erek Dağı'na Zirve Tırmanışı

Van'da Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Kevenli Mahallesi'ne ulaşan dağcılar, buradan dağın zirvesine çıkmak üzere yola çıktı.

Yaklaşık 4 saat süren zorlu bir yolculuk sonrası karlı zirveye ulaşan dağcılar, zirvede mutlulukla fotoğraflar çekip, manzaranın tadını çıkardılar. Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, bölgedeki hava sıcaklığının -8 dereceye kadar düştüğünü belirterek, tırmanışın zorluğunu vurguladı.

Demez, yaptığı açıklamada, "Aralarında kadınların da olduğu kalabalık bir grup ile bu zorlu tırmanışı gerçekleştirdik. Kar kalınlığı bizi zorladı, fakat hep birlikte zirveye ulaşmak büyük bir başarıydı. Zirveden Van manzarası harikaydı, bu deneyim bizler için unutulmaz oldu" ifadelerini kullandı.

Yüzlerinde mutlulukla, bolca fotoğraf çektikten sonra, akşam saatlerinde tırmanış yapılan noktaya sorunsuz bir şekilde geri döndüler.

Van'da Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Van'da Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.