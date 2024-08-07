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Vasco Vilaca'nın Mide Enfeksiyonu ve Yarış Riske Girmiş Durumda

Portekizli triatloncu Vasco Vilaca, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mide enfeksiyonu nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:17
Vasco Vilaca'nın Mide Enfeksiyonu ve Yarış Riske Girmiş Durumda

Portekizli Triatloncu Vasco Vilaca'nın Sağlık Durumu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5 Ağustos Pazartesi günü Sen Nehri'nde yarışan Vasco Vilaca'nın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Portekiz Olimpiyat Komitesi, Vilaca'nın mide ve bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştirdiğini duyurdu.

Soruşturmanın Detayları

Yapılan açıklamada, Portekiz Sporcu Sağlığı Direktörlüğü tarafından Vilaca'nın klinik durumunun stabil olduğu ve Olimpiyat Köyü'nde sağlık ekibi tarafından tedavi süreçlerinin takip edildiği belirtildi.

Komite ayrıca, Dünya Triatlon Federasyonu'nun konuya ilişkin su kalitesi değerlendirmelerinin gerekli güvenlik limitlerine uygun olduğuna dair yaptığı açıklamaları hatırlattı. Ancak, bazı çevresel faktörlerin enfeksiyon riski oluşturabileceği ifade edildi.

Diğer Sporcuların Durumu

Vasco Vilaca ile birlikte aynı yarışta yer alan Melanie Santos'un da benzer semptomlar gösterdiği fakat durumunun daha az şiddetli olduğu bildirildi.

Sen Nehri'nin Kirliliği Üzerine Açıklamalar

Vasco Vilaca, daha önce AA muhabirine, "Suyun kalitesi en iyi noktada değildi. Buraya geldiğimizden beri Sen Nehri'nde hiç antrenman yapamadık. Hastalanma riski çok yüksekti. Yüzerken suyun ne kadar kirli olduğunu göremiyorsunuz. Bu durum ciddi bir endişe kaynağıdır." demişti. Ayrıca başka sporcuların da hastalandığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Burada mecbur kalmasam kesinlikle yüzmezdim. Su çok kirli."

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