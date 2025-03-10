Victor Osimhen, Galatasaray'ı Şampiyonluğa Taşıyor

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Süper Lig'de Galatasaray’ın namağlup liderliğinde şampiyonluk iddiasında başrol oynuyor. 26 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibin zirvede kalmasında büyük bir etki yaratıyor.

Şampiyonluk Hedefi

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefiyle yoluna lider devam ediyor. Osimhen'in etkili performansı, takımın ilk sırada bulunmasında belirleyici rol oynuyor.

Transferin Doğru Hamlesi

İlk yarıda kadrosunda Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi yetenekli santrforlar bulunduran Galatasaray, büyük bir sürprizle Napoli'den Victor Osimhen'i kiralamıştı. Bu hamle, Icardi'nin sakatlığı ve Batshuayi'nin beklentilerin altında kalan performansıyla birleşince, Osimhen'in kabiliyeti daha da öne çıktı.

Osimhen’in Gol Rekoru

Osimhen, Süper Lig'de 17 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. 21 maçta yer alan Nijeryalı forvet, bu maçların 12’sinde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Gol dağılımı ise oldukça etkileyici; 5 maçta iki kez, 7 maçta ise birer kez skor kaydetti.

Maçlardaki Katkısı

Osimhen'in gollerinin 7'sinde maçtaki gol perdesini açması, ona ayrı bir avantaj sağladı. Dört kez galibiyet golü atan tecrübeli santrfor, üç kez de takımını öne geçiren goller kaydetti.

Gollerinin Türleri

sarı-kırmızılı futbolcu, gollerinin 6’sını kafa vuruşu ile, 6’sını penaltıdan, 4’ünü sağ ayakla ve 1’ini sol ayakla attı. Özellikle hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

İkinci Yarı Performansı

Osimhen, Süper Lig maçlarında toplamda 9 golünü ikinci yarılarda kaydetti. Bu da onun son dakikalardaki kritik performansını gözler önüne seriyor.

Şampiyonluk İçin Hedefler

Galatasaray, trendyol Süper Lig’de son 11 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde girdi. 26 maçta elde edilen 21 galibiyet ve 5 beraberlik, takımın namağlup lider olmasını sağladı. Kalan 11 haftada alınacak başarılar, şampiyonluğu getirebilir.

Osimhen’in Avrupa Performansı

Buna rağmen, Victor Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde attığı goller takımı üst turlara taşıyamadı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Osimhen, 6 gol kaydetti; ancak bu performans, takımının son 16 turuna geçmesini sağlayamadı.

Not: Osimhen'in attığı gol, hem açılış hem de galibiyet golü olarak kaydedilmiştir.