Vitor Pereira, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı

Fenerbahçe'nin teknik isimlerinden olan üstlenen Vitor Pereira, Real Madrid'de forma giyme şansı bulan milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Portekizli teknik isim, Relevo'ya verilen röportaj üzerine futbolun uyuşturucu etkisi olduğuna her gün ona ihtiyacı olduğunu belirtti.



Fenerbahçe üzerinde Arda Güler ve Flamengo'da çalıştığı zaman diliminde rakip olan Real Madrid'in yeni transferlerinden olan Endrick ie ilgili açıklama bulunan Pereira, zamana ihtiyaç olduğunu ama Real Madrid profiline sahip oyuncular olduklarından şüphe duymadıklarını belirtti.



FENERBAHÇE VEYA OLYMPİAKOS'DAKİ BASKI

Farklı ülkelerde çalışmaların kendisinin yönetim tarzı etkilenip etkilenmediği sorusuna yanıt veren Portekizli teknik isim bugün daha donanımlı teknik adam olarak yer aldı. Pierra, ligin kültürel ve spesifik özelliklerini hızlı şekilde anlarsanız, diğerlerini sizi takip etmeye ve kazanma açısından ikna gabiliyeti bulundu.

Çalışmalarınbüyük çoğunluğu Avrupa kulübü olan Porto'da yaptım. Her zaman kazanmak için çalıştım. Kazanmak ve baskıyla başa çıkmak için sekiz yıl oradaydım. Arabistan'da futbolu seviyorum ama Porto, Fenerbahçe ya da Olympiakos'daki baskılar yer almaktadır.



ARDA GÜLER İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Fenerbahçe'de beraber çalıştığı ve sonrasında Real Madrid'e transfer olan Güler hakkında soruları yanıtlayan 55 yaşındaki teknik isim 16 yaşındayken beraber çalışma ayrıcalığında bulunurken küçük çocuk olduğunu muhteşem potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Pereira, genellikle eldeki kuşun havadaki iki kuştan daha iyi olduğunu söylerken hedefin Avrupa Ligi olduğunun altını çizdi. Kendisini iyi hissettiğini ve büyük bir Avrupa liginde teknik direktörlük yapılmasıyla projenin beklendiği görüldü.





