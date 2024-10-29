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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. Hafta Kıyasıya Mücadeleler

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. haftayı namağlup lider tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:15
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. Hafta Kıyasıya Mücadeleler

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları bugün gerçekleştirildi. Bu haftanın en dikkat çekici sonucu, Fenerbahçe Medicana’nın Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etmesi oldu.

Fenerbahçe Medicana İkinci Galibiyetini Elde Etti

Fenerbahçe Medicana, ligde oynadığı 6. maçını da set kaybetmeden kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Bu galibiyetle birlikte, Galatasaray Daikin ise sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Haftanın Diğer Maç Sonuçları

  • Türk Hava Yolları - Beşiktaş: 3-0
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 1-3
  • Sarıyer Belediyespor - Aras Kargo: 1-3
  • Zerenspor - Kuzeyboru: 3-1
  • Nilüfer Belediyespor - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 2-3
  • Bahçelievler Belediyespor - VakıfBank: 0-3

Bu sonuçlarla birlikte, ligdeki rekabet daha da arttı ve gelecek haftalar için heyecan dorukta.

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