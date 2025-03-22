Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-off 5-8 Etabı Başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu geride bırakan takımlar, yarın başlayacak olan play-off 5-8 etabı için mücadele edecekler. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu 8. sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Ayrıca, 6. sırada yer alan Zeren Spor da 7. sırayı elde eden Kuzeyboru ile sahaya çıkacak.

Maç Programı

14.00 : Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları (Mimar Sinan) 14.00: Kuzeyboru - Zeren Spor (Aksaray)

Serinin ikinci karşılaşmaları ise 26 Mart tarihinde gerçekleşecek.